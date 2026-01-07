Учасники протестів в Ірані, які нещодавно спалахнули через обвал національної валюти та проблеми в економіці, встановили контроль над містами Абданан та Малекшахі.

Про це повідомила Національна рада опору Ірану (НРОІ), пише Fox News.

Захоплення двох міст в Ірані протестувальниками

Зазначається, що сьогодні два міста на заході Ірану фактично були захоплені протестувальниками. Йдеться про Абданан та Малекшахі.

Також повідомляється про демонстрації, страйки та вуличні зібрання в десятках міст у декількох провінціях Ірану.

Згідно з повідомленнями, у провінції Ілам свідки та правозахисні організації повідомили про застосування сльозогінного газу всередині лікарні імені Імама Хомейні, коли влада намагалася заарештувати поранених протестувальників, доставлених з сусідніх міст.

Міжнародна амністія заявила, що напад іранських сил безпеки на лікарню в Іламі, де поранені протестувальники шукають медичної допомоги або притулку, порушує міжнародне право.

Аналогічні повідомлення надійшли з Тегерана, де, за наявними даними, співробітники сил безпеки були помічені, коли входили до лікарні Сіна, що викликало страх серед пацієнтів та їхніх сімей.

Як раніше повідомляло видання, причиною заворушень стало поєднання обвалу національної валюти та проблеми в економіці, які виникли внаслідок цього. Те, що починалося як страйки робітників і протести торговців проти інфляції, переросло в масштабні вуличні демонстрації та протести.

Згідно з останніми повідомленнями, частина Великого базару в Тегерані та великі торгові центри в Мешхеді також були частково або повністю закриті.

Американський сенатор Ліндсі Грем попередив іранське керівництво, що продовження насильства щодо протестувальників може мати серйозні наслідки. За його словами, лідери іранського режиму повинні розуміти, що вони діють на свій страх і ризик.

Його заяви пролунали після недавнього попередження американського президента Дональда Трампа до Ірану про можливе втручання США у разі продовження насильства і вбивств протестувальників.