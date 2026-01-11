Правительство Великобритании ведет переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных подразделений в Гренландии.

Об этом 11 января сообщило издание The Telegraph.

Возможная военная миссия НАТО в Гренландии: что известно

По данным издания, военное руководство Великобритании разрабатывает план потенциальной миссии НАТО в Гренландии.

Толчком к этому стали заявления президента США Дональда Трампа о намерении взять стратегический остров под полный контроль “из соображений безопасности”.

Британские чиновники уже провели консультации с представителями Германии и Франции, начав подготовку соответствующего плана.

Проект, который сейчас находится на ранней стадии проработки, может предусматривать:

развертывание британских солдат;

привлечение военных кораблей;

использование авиации.

Отмечается, что основными угрозами для Гренландии в Лондоне называют Россию и Китай.

Европейские страны рассчитывают, что усиление присутствия в Арктическом регионе убедит Дональда Трампа отказаться от идеи полного контроля над Гренландией.

Это позволило бы президенту США провозгласить победу для американских налогоплательщиков, заявив, что Европа берет на себя большую часть расходов на безопасность в регионе.

Ранее в Европейском Союзе обсуждали сценарий, по которому страны Европы могут позволить США расширить свое присутствие в Гренландии в обмен на более жесткие гарантии безопасности для Украины со стороны Вашингтона.

По информации Politico, этот подход рассматривают как пакетную договоренность по принципу “безопасность в обмен на безопасность”.

Несмотря на то, что такой вариант в ЕС называют сложным политическим решением, его считают менее рискованным, чем обострение отношений с США на фоне войны России против Украины.