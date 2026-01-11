Британія готує план можливої місії НАТО у Гренландії
Уряд Великої Британії веде переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових підрозділів у Гренландії.
Про це 11 січня повідомило видання The Telegraph.
Можлива військова місія НАТО у Гренландії: що відомо
За даними видання, військове керівництво Великої Британії розробляє план потенційної місії НАТО у Гренландії.
Поштовхом до цього стали заяви президента США Дональда Трампа про намір узяти стратегічний острів під повний контроль “з міркувань безпеки”.
Британські посадовці вже провели консультації з представниками Німеччини та Франції, розпочавши підготовку відповідного плану.
Проєкт, який наразі перебуває на ранній стадії опрацювання, може передбачати:
- розгортання британських солдатів;
- залучення військових кораблів;
- використання авіації.
Зазначається, що основними загрозами для Гренландії в Лондоні називають Росію та Китай.
Європейські країни розраховують, що посилення присутності в Арктичному регіоні переконає Дональда Трампа відмовитися від ідеї повного контролю над Гренландією.
Це дозволило б президенту США проголосити перемогу для американських платників податків, заявивши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку в регіоні.
Раніше в Європейському Союзі обговорювали сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити США розширити свою присутність у Гренландії в обмін на більш жорсткі гарантії безпеки для України з боку Вашингтона.
За інформацією Politico, цей підхід розглядають як пакетну домовленість за принципом “безпека в обмін на безпеку”.
Попри те, що такий варіант у ЄС називають складним політичним рішенням, його вважають менш ризикованим, ніж загострення відносин зі США на тлі війни Росії проти України.