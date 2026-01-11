Уряд Великої Британії веде переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових підрозділів у Гренландії.

Про це 11 січня повідомило видання The Telegraph.

Можлива військова місія НАТО у Гренландії: що відомо

За даними видання, військове керівництво Великої Британії розробляє план потенційної місії НАТО у Гренландії.

Поштовхом до цього стали заяви президента США Дональда Трампа про намір узяти стратегічний острів під повний контроль “з міркувань безпеки”.

Британські посадовці вже провели консультації з представниками Німеччини та Франції, розпочавши підготовку відповідного плану.

Проєкт, який наразі перебуває на ранній стадії опрацювання, може передбачати:

розгортання британських солдатів;

залучення військових кораблів;

використання авіації.

Зазначається, що основними загрозами для Гренландії в Лондоні називають Росію та Китай.

Європейські країни розраховують, що посилення присутності в Арктичному регіоні переконає Дональда Трампа відмовитися від ідеї повного контролю над Гренландією.

Це дозволило б президенту США проголосити перемогу для американських платників податків, заявивши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку в регіоні.

Раніше в Європейському Союзі обговорювали сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити США розширити свою присутність у Гренландії в обмін на більш жорсткі гарантії безпеки для України з боку Вашингтона.

За інформацією Politico, цей підхід розглядають як пакетну домовленість за принципом “безпека в обмін на безпеку”.

Попри те, що такий варіант у ЄС називають складним політичним рішенням, його вважають менш ризикованим, ніж загострення відносин зі США на тлі війни Росії проти України.