Не Трампу вирішувати: Канада підтримала суверенітет Данії над Гренландією
- Карні заявив, що рішення щодо Гренландії належить Гренландії та Королівству Данія.
- Канада підтримує суверенітет Данії над арктичним островом.
- Оттава наголосила на незмінності зобов’язань НАТО за статтями 2 і 5.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що не президенту США Дональду Трампу вирішувати, кому має належати Гренландія.
Про це пише видання Politico.
Канада стала на бік Данії щодо Гренландії
– Майбутнє Гренландії вирішуватиме Гренландія та Королівство Данія, – заявив Карні під час спілкування із журналістами у Пекіні.
Карні закликав союзників по НАТО, зокрема й США, дотримуватися своїх зобов’язань. Він також наголосив, що Канада підтримує суверенітет Данії над стратегічно важливим арктичним островом.
– Ми є партнерами Данії по НАТО, тому наше партнерство залишається незмінним. Наші зобов’язання за статтями 5 і 2 НАТО залишаються в силі, і ми повністю їх підтримуємо, – заявив Карні.
(Стаття 2 Північноатлантичного договору зобов’язує країни-члени сприяти мирним міжнародним відносинам, зміцнювати свої вільні інститути, створювати умови для стабільності й добробуту. Статті 5 стосується колективної оборони).
Питання щодо Гренландії знову загострилося на фоні заяв Трампа щодо інтересів США в Арктиці. Це посилило напруженість між Вашингтоном та Євросоюзом.
Данія та кілька союзників оголосили про посилення військової присутності у Гренландії.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС подвоїв інвестиції та підтримку Гренландії.
Раніше Гренландія заявила, що в умовах кризи обирає Данію, а не США. А президент США Дональд Трамп у відповідь на цю заяву сказав, що не згоден і вважає небажання Гренландії стати частиною Америки “їхньою проблемою”.