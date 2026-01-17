Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що не президенту США Дональду Трампу вирішувати, кому має належати Гренландія.

Про це пише видання Politico.

Канада стала на бік Данії щодо Гренландії

– Майбутнє Гренландії вирішуватиме Гренландія та Королівство Данія, – заявив Карні під час спілкування із журналістами у Пекіні.

Карні закликав союзників по НАТО, зокрема й США, дотримуватися своїх зобов’язань. Він також наголосив, що Канада підтримує суверенітет Данії над стратегічно важливим арктичним островом.

– Ми є партнерами Данії по НАТО, тому наше партнерство залишається незмінним. Наші зобов’язання за статтями 5 і 2 НАТО залишаються в силі, і ми повністю їх підтримуємо, – заявив Карні.

(Стаття 2 Північноатлантичного договору зобов’язує країни-члени сприяти мирним міжнародним відносинам, зміцнювати свої вільні інститути, створювати умови для стабільності й добробуту. Статті 5 стосується колективної оборони).

Питання щодо Гренландії знову загострилося на фоні заяв Трампа щодо інтересів США в Арктиці. Це посилило напруженість між Вашингтоном та Євросоюзом.

Данія та кілька союзників оголосили про посилення військової присутності у Гренландії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС подвоїв інвестиції та підтримку Гренландії.

Раніше Гренландія заявила, що в умовах кризи обирає Данію, а не США. А президент США Дональд Трамп у відповідь на цю заяву сказав, що не згоден і вважає небажання Гренландії стати частиною Америки “їхньою проблемою”.

Джерело : Politico

