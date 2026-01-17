В России сообщили об атаке украинских беспилотников полигона, с которого совершают пуски БРСД Орешник.

Украинские дроны атаковали полигон, с которого РФ запускает Орешники

По данным российского мониторингового Telegram-канала Радар ВРВ, речь идет об атаке на 4-й Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр в Астраханской области.

В этом районе работала противовоздушная оборона.

Сейчас смотрят

Полигон используется для пусков баллистических ракет средней дальности (БРСД) из комплекса Орешник.

Как пишет Militarnyi, на полигоне также испытывают большое количество разных ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и систем ПВО.

Российские источники сообщили, что ударные БпЛА попали в монтажно-испытательный корпус.

Перед этим атака беспилотников на Капустин Яр состоялась в июле 2024 года — тогда дроны поразили здания на территории полигона.

Напомним, что 8 января Россия ракетой Орешник нанесла удар по пригороду Львова, после чего журналисты опубликовали фото обломков. В области был поражен объект критической инфраструктуры. Также сообщалось о повреждении шести частных грузовиков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.