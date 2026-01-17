Оттуда запускали Орешник: украинские дроны атаковали полигон Капустин Яр в РФ
- Полигон в Астраханской области, по которому РФ нанес удар, используется для пусков баллистических ракет средней дальности (БРСД) из комплекса Орешник.
- Там также испытывают множество различных ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и систем ПВО.
В России сообщили об атаке украинских беспилотников полигона, с которого совершают пуски БРСД Орешник.
Украинские дроны атаковали полигон, с которого РФ запускает Орешники
По данным российского мониторингового Telegram-канала Радар ВРВ, речь идет об атаке на 4-й Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр в Астраханской области.
В этом районе работала противовоздушная оборона.
Полигон используется для пусков баллистических ракет средней дальности (БРСД) из комплекса Орешник.
Как пишет Militarnyi, на полигоне также испытывают большое количество разных ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и систем ПВО.
Российские источники сообщили, что ударные БпЛА попали в монтажно-испытательный корпус.
Перед этим атака беспилотников на Капустин Яр состоялась в июле 2024 года — тогда дроны поразили здания на территории полигона.
Напомним, что 8 января Россия ракетой Орешник нанесла удар по пригороду Львова, после чего журналисты опубликовали фото обломков. В области был поражен объект критической инфраструктуры. Также сообщалось о повреждении шести частных грузовиков.