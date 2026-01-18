У Сенаті США засудили тарифні погрози з боку президент Штатів Дональда Трампа на адресу союзників.

У Сенаті США засудили заяву Трампа щодо тарифів

Сенатори США від Демократичної і Республіканської партій Джин Шахін і Том Тілліс та співголови двопартійної групи спостерігачів Сенату в НАТО у своїй заяві засудили нещодавні погрози Дональда Трампа щодо введення мит на товари Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії.

Вони наголосили, що ці країни, проти яких Трамп грозиться ввести тарифи, є найближчими союзниками Америки.

Зараз дивляться

– Вони є нашими союзниками по НАТО, які воювали разом з нами, гинули разом з нами і зробили Америку безпечнішою та процвітаючою, – йдеться у заяві, яка була опублікована на сайті сенатського комітету з закордонних справ.

За їх словами, немає потреби чи бажання здійснювати дороге придбання чи вороже військове захоплення Гренландії, коли данські та гренландські союзники готові співпрацювати з США в питаннях безпеки Арктики, критично важливих мінералів та інших пріоритетів у рамках довгострокових договорів.

– Коли ми знову зберемося з нашими колегами з Сенату, ми передамо точки зору, які поділяють данські та гренландські урядовці, а також корінні жителі, які щодня живуть реаліями Гренландії, – заявили сенатори, які цього тижня приїздили до Копенгагена.

Вони зазначили, що наполягання на захопленні Гренландії є шкідливим для США, для американських підприємств і для союзників Америки.

– Така риторика також сприяє таким супротивникам, як Путін і Сі, які хочуть бачити розкол у НАТО. Наші союзники заслуговують на краще, так само як і американський народ, який чітко висловив свою незгоду з цією хибною політикою. У час, коли багато американців вже стурбовані вартістю життя, ці тарифи призведуть до підвищення цін як для сімей, так і для бізнесу. Ми закликаємо адміністрацію відмовитися від погроз і перейти до дипломатії, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 17 січня стало відомо, що Дональд Трамп вводить мита проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Країни незгодні з його політикою щодо Гренландії.

Водночас Європа обіцяє рішучу та скоординовану відповідь на тарифні дії США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.