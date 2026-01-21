Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ключевая проблема союза – война, которую развязала Россия против Украины, а не ситуация вокруг Гренландии.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Guardian.

Заявление Марка Рютте в Давосе: что известно

Генсек НАТО подчеркнул, что главной проблемой является не Гренландия, а Украина.

Сейчас смотрят

– Риск здесь заключается в том, что вы, конечно, сосредотачиваетесь на Гренландии, потому что мы должны убедиться, что этот вопрос будет решен мирным путем. Но главная проблема – это не Гренландия. Сейчас главная проблема – это Украина, – сказал он.

Рютте обеспокоен тем, что главный вопрос может быть упущен, пока союзники отвлекаются на второстепенные.

– В этот момент российские ракеты и российские дроны атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Мы знаем, что сейчас в Киеве -20 градусов. Мы знаем, что Украина может обеспечить только 60% собственных потребностей в электроэнергии, – напомнил он.

По его словам, информация о том, что россияне теряли по тысяче человек в день в декабре, является правдивой. Марк Рютте напомнил, что в 1980-х годах в Афганистане советские войска потеряли 20 тыс. человек за 10 лет, а в Украине только за декабрь эта цифра достигла 30 тыс.

– Но они все равно продолжают атаки, они все равно усиливают атаки. Если мы думаем, что благодаря €90 млрд, которые комиссия смогла собрать,.. или тому, что мирный процесс движется в правильном направлении, мы можем забыть о защите Украины – не делайте этого. Они нуждаются в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра, – сообщил генсек.

Рютте объяснил, что Европа должна наращивать свою промышленную базу, чтобы быть готовой ответить на любые потенциальные будущие вызовы со стороны России.

Также Марк Рютте подчеркнул, что экономика России находится на военных рельсах, уточняет Sky News.

– Внимание к Украине должно быть нашим приоритетом, тогда мы сможем обсудить все другие вопросы, в частности Гренландию, но на первом месте должна быть Украина, потому что это имеет решающее значение для безопасности Европы и США, – сказал генсек.

Напомним, премьер Гренландии призывает население готовиться к возможному вторжению.

Для укрепления безопасности Гренландии Дания и семь членов НАТО на прошлой неделе отправили на остров несколько офицеров в рамках операции Арктическая выносливость. Датское Объединенное арктическое командование теперь расширит военные учения, которые будут проводиться круглый год.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.