Генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що ключова проблема союзу – війна, яку розв’язала Росія проти України, а не ситуація довкола Гренландії.

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише The Guardian.

Заява Марка Рютте в Давосі: що відомо

Генсек НАТО наголосив, що головною проблемою є не Гренландія, а Україна.

Зараз дивляться

– Ризик тут полягає в тому, що ви, звичайно, зосереджуєтеся на Гренландії, тому що ми маємо переконатися, що це питання буде вирішено мирним шляхом. Але головна проблема – це не Гренландія. Зараз головна проблема – це Україна, – сказав він.

Рютте стурбований тим, що головне питання може бути втрачене, допоки союзники відволікаються на другорядні.

– У цей момент російські ракети та російські дрони атакують енергетичну інфраструктуру України. Ми знаємо, що зараз у Києві -20 градусів. Ми знаємо, що Україна може забезпечити лише 60% власних потреб в електроенергії, – нагадав він.

За його словами, інформація про те, що росіяни втрачали по тисячі людей на день у грудні, є правдивою. Марк Рютте нагадав, що у 1980-х роках в Афганістані радянські війська втратили 20 тис. людей за 10 років, а в Україні лише за грудень ця цифра сягнула 30 тис.

– Але вони все одно продовжують атаки, вони все одно посилюють атаки. Якщо ми думаємо, що завдяки €90 млрд, які комісія змогла зібрати,.. або тому, що мирний процес рухається в правильному напрямку, ми можемо забути про захист України – не робіть цього. Вони потребують нашої підтримки зараз, завтра і післязавтра, – повідомив генсек.

Рютте пояснив, що Європа повинна нарощувати свою промислову базу, щоб бути готовою відповісти на будь-які потенційні майбутні виклики з боку Росії.

Також Марк Рютте підкреслив, що економіка Росії перебуває на воєнних рейках, уточнює Sky News.

– Увага до України повинна бути нашим пріоритетом, тоді ми зможемо обговорити всі інші питання, зокрема Гренландію, але на першому місці має бути Україна, тому що це має вирішальне значення для безпеки Європи та США, – сказав генсек.

Нагадаємо, прем’єр Гренландії закликає населення готуватися до можливого вторгнення.

Задля зміцнення безпеки Гренландії Данія та сім членів НАТО минулого тижня відправили на острів кілька офіцерів у рамках операції Арктична витривалість. Данське Об’єднане арктичне командування тепер розширить військові навчання, які будуть проводитися цілий рік.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.