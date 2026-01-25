Чешские волонтеры отправят в Украину еще два грузовика с генераторами
- Чешские волонтеры отправляют в Украину десятки генераторов.
- Первая партия включает 49 генераторов различной мощности.
- Помощь направится преимущественно в Харьковскую область
Чешские волонтерские организации передают Украине десятки генераторов для поддержки энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщила чешская благотворительная организация Память народа в социальной сети X.
Генераторы из Чехии для Украины: что известно
По словам волонтеров, первый грузовик с 49 генераторами различной мощности — от небольших на 3 кВт до одного большого генератора мощностью 600 кВт — отправится в Украину уже в первой половине недели.
Самый мощный генератор будет обеспечивать электроэнергией целую больницу.
Благодаря новым пожертвованиям в конце недели планируют отправить еще один грузовик с оборудованием.
Основным направлением помощи станет Харьковская область, приоритет отдается медицинским учреждениям.
Как отмечается в сообщении организации, на прошлой неделе чешские волонтеры уже передали 36 генераторов в Полтаву, Днепр и Николаев.
Также организация поблагодарила компанию Hahn & Sohn, которая с начала полномасштабной войны поставила в Украину более 480 генераторов по сниженным ценам.
В благотворительной организации поблагодарили граждан Чехии, которые присоединились к сбору средств на генераторы для украинских городов, подвергающихся регулярным ударам по энергетической инфраструктуре.
Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что Европейский Союз в течение недели передаст Украине 447 генераторов для поддержки критической инфраструктуры Киева и прифронтовых общин.
По его словам, генераторы обеспечат бесперебойную работу школ, больниц, укрытий, пунктов обогрева, котельных, водозаборов и очистных сооружений в ряде регионов.
В частности, в Киевской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Сумской и Николаевской областях.
Фото: Pomozte Ukrajině s Pamětí národa