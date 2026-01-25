Чеські волонтерські організації передають Україні десятки генераторів для підтримки енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила чеська благодійна організація Пам’ять народу в соціальній мережі X.

Генератори з Чехії для України: що відомо

За словами волонтерів, перша вантажівка з 49 генераторами різної потужності — від невеликих на 3 кВт до одного великого генератора потужністю 600 кВт — вирушить в Україну вже в першій половині тижня.

Найпотужніший генератор забезпечуватиме електроенергією цілу лікарню.

Завдяки новим пожертвам наприкінці тижня планують відправити ще одну вантажівку з обладнанням.

Основним напрямком допомоги стане Харківська область, пріоритет надають медичним закладам.

Як зазначають у дописі організації, минулого тижня чеські волонтери вже передали 36 генераторів до Полтави, Дніпра та Миколаєва.

Також організація подякувала компанії Hahn & Sohn, яка з початку повномасштабної війни поставила в Україну понад 480 генераторів за зниженими цінами.

У благодійній організації подякували громадянам Чехії, які долучилися до збору коштів на генератори для українських міст, що зазнають регулярних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що Європейський Союз протягом тижня передасть Україні 447 генераторів для підтримки критичної інфраструктури Києва та прифронтових громад.

За його словами, генератори забезпечать безперебійну роботу шкіл, лікарень, укриттів, пунктів обігріву, котелень, водозаборів і очисних споруд у низці регіонів.

Зокрема в Київській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Сумській та Миколаївській областях.

Фото: Pomozte Ukrajině s Pamětí národa

