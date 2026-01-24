Европейский Союз в течение недели передаст Украине сотни генераторов для поддержки критической инфраструктуры.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Помощь ЕС для Украины: 447 генераторов для критической инфраструктуры

По словам Алексея Кулебы, Европейский Союз передаст Украине 447 генераторов для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры в столице и прифронтовых общинах.

Полученное оборудование будет использоваться для стабильной работы школ, больниц, социальных учреждений, укрытий и пунктов обогрева, а также котельных, водозаборов, очистных сооружений и артезианских скважин.

Генераторы, которые направляются в Киев, обеспечат потребности критической инфраструктуры столицы в условиях повреждения энергетических объектов.

Помощь также получат Киевская область, а также Донецкая, Запорожская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Сумская и Николаевская области.

Поставка осуществляется через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии (ERCC) из резервов rescEU в сотрудничестве с Красным Крестом Украины.

Речь идет о 445 генераторах малой мощности и двух генераторах большой мощности. Общая стоимость помощи составляет €3,7 млн.

По словам Кулебы, поступление генераторов в Украину ожидается уже в течение недели.

Ранее Алексей Кулеба сообщал о ликвидации последствий массированного обстрела мирных городов Украины, в ходе которого под ударом оказались Киев и область, Черниговская, Сумская и Харьковская области.

По его словам, враг применил более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. В столице в результате атаки погиб один человек, десятки людей в регионах получили ранения.

По состоянию на утро 24 января в Киеве без электроснабжения оставались более 800 тыс. абонентов, а нарушение теплоснабжения было зафиксировано в тысячах домов.

В Чернигове без света находились более 400 тыс. потребителей, однако тепло- и водоснабжение обеспечивали за счет альтернативных источников питания.

