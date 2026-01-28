У новому етапі тристоронніх переговорів в ОАЕ цього тижня не братимуть участь спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять голови Білого дому Джаред Кушнер.

Віткофф та Кушнер не будуть на тристоронніх переговорах в ОАЕ

Як повідомив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті, “переговори триватимуть цього тижня, двосторонні — можлива присутність США, але це не будуть Стів і Джаред Віткофф і Кушнер.

– І ми намагаємося далі просунутися, — додав він.

Водночас Рубіо визнав, що для влади України вкрай “політично складно навіть розглядати ідею про зміну кордонів”.

Держсекретар США зауважив, що територіальні претензії Кремля на Донецьку область є головним питанням, яке залишається невирішеним у переговорах щодо закінчення війни РФ проти України.

– Я знаю, що ведеться активна робота, щоб спробувати з’ясувати, чи можна узгодити позиції обох сторін з цього питання. Це все ще міст, який ми не перейшли. … Це, як і раніше, розрив, але, принаймні, нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і, імовірно, воно буде дуже складним, але, тим не менш, над ним триває робота, — сказав він.

Крім того, Рубіо сказав, що підтримує зв’язок із Віткоффом і Кушнером “приблизно 10 разів на день”.

Нагадаємо, що в Абу-Дабі 23 і 24 січня пройшли тристоронні переговори щодо закінчення війни між Україною, США та РФ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори були конструктивними, головне, на чому зосередилися обговорення, — можливі параметри закінчення війни. Також він проінформував, що 1 лютого відбудеться ще одна тристороння зустріч України, США і РФ.

