Когда удастся достичь мирного соглашения, на территории Украины сразу появятся самолеты в воздухе, армия и военная поддержка на море тех стран НАТО, которые согласились помогать.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего выступления в зале Верховной Рады Украины 3 февраля.

Рютте о помощи НАТО

– Мы хотим не только завершения этой войны. Мы думаем о будущем и стремимся обеспечить долгосрочный мир, чтобы дети могли расти в свободе, без страха смотреть в будущее и строить великую нацию, – сказал Рютте.

По его словам, Украине нужна мощная поддержка союзников, кроме собственных Вооруженных сил. США, Европа и Канада выразили готовность предоставить определенные гарантии безопасности.

Как утверждает Рютте, Коалиция желающих достигла прогресса в проектировании этих гарантий, в частности в прошлом месяце в Париже, о чем говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время Рютте заявил, что после достижения мирного соглашения в Украине сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех союзников, которые согласились помогать. Другие члены НАТО будут содействовать другими способами.

По его мнению, Украина должна понимать, что каждая жертва, потерянная жизнь и пережитые трудности не повторятся в ближайшее время, а мир будет долгосрочным и поддерживаемым крупными странами.

По словам генсека, Украина не хочет повторения второго Будапештского меморандума или еще одного Минска.

Во вторник, 3 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который уже выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины.

