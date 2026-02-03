Коли вдасться досягнути мирної угоди, то на території України одразу з’являться літаки в повітрі, армія та військова підтримка на морі тих країн НАТО, які погодилися допомагати.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого виступу в залі Верховної Ради України 3 лютого.

Рютте про допомогу НАТО

– Ми хочемо не тільки завершення цієї війни. Ми думаємо про майбутнє і прагнемо забезпечити довготривалий мир, щоб діти могли зростати у свободі, без остраху дивитися в майбутнє і розбудовувати велику націю, – сказав Рютте.

За його словами, Україні потрібна потужна підтримка союзників, крім власних Збройних сил. Він зазначив, що США, Європа та Канада висловили готовність надати певні гарантії безпеки.

Як стверджує Рютте, Коаліція охочих досягла прогресу в проєктуванні цих гарантій, зокрема, минулого місяця в Парижі. Про це говорив президент України Володимир Зеленський, додав генсек НАТО.

Водночас Рютте заявив, що після досягнення мирної угоди одразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі тих союзників, які згодилися допомагати Україні. Інші члени НАТО сприятимуть інакшими способами, пояснив він.

На його думку, потрібно зробити важкий вибір для завершення повномасштабної війни. Рютте зазначив, що Україна повинна розуміти, що кожна жертва, втрачене життя та пережиті труднощі не повторяться скоро, а мир буде довготривалим і підтримуваним великими країнами.

За його словами, Україна не хоче повторення другого Будапештського меморандуму чи ще одного Мінська.

У вівторок, 3 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вже виступив на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради України.

