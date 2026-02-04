Українська делегація завершила переговори щодо мирних ініціатив, які відбулися в середу в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це повідомила речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян.

Перший день переговорів в Абу-Дабі завершився

– На сьогодні переговори закінчилися. Офіційна комунікація від Рустема буде трошки пізніше, – повідомила Давітян журналістам у середу, 4 лютого.

На запитання про можливе продовження перемовин у четвер вона відповіла: Планується, що так.

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що сьогодні після тристоронньої зустрічі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

– Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення… Готуємо доповідь президенту Володимиру Зеленському, – зазначив Умєров.

Українська делегація працювала у складі Рустема Умєрова, Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.

За словами секретаря РНБО, з американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що після завершення переговорів в Абу-Дабі українська делегація вийде з ним на зв’язок.

– Ми домовилися з нашою командою, я буду на зв’язку, вони зі мною з’єднаються, почуємо, що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, не тільки повинні бути сигнали щодо України. Я думаю, що наша група знає, що треба шукати діалог, але здаватися ніхто не збирається, – сказав Зеленський під час пресконференції з Марком Рютте у Києві.

Двосторонні переговори між Україною та США і тристоронні переговори за участі України, США і Росії заплановані на 4-5 лютого в Абу-Дабі.

За словами Рустема Умєрова, робота в ОАЕ складатиметься з двох частин, зокрема передбачена окрема зустріч з американською стороною.

США на переговорах представляють Стівен Віткофф, Джаред Кушнер і генерал Деніел Дрісколл.

Сторони планують обговорити підписання гарантій безпеки та prosperity package (пакет відновлення) та низку двосторонніх питань.

Також запланована тристороння зустріч – делегації України, США та Росії.

Рустем Умєров говорив, що російська сторона також матиме мандат на обговорення військово-політичних питань.

