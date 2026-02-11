Великобритания удвоит свое военное присутствие в Норвегии в течение следующих трех лет, реагируя на рост российской активности в Арктическом регионе и на Крайнем Севере.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, сообщает BBC.

Британия удваивает военное присутствие в Норвегии: что известно

По словам Джона Гилли, численность британского контингента в Норвегии увеличится с примерно 1 000 до 2 000 военнослужащих.

Сейчас смотрят

— Требования к обороне растут, и Россия представляет наибольшую угрозу безопасности Арктики и Крайнего Севера, которую мы видим со времен Холодной войны, — подчеркнул министр.

В Лондоне отмечают, что такое решение принято на фоне усиления российской военной активности в регионе.

В частности, союзники НАТО обеспокоены повторным открытием РФ баз времен Холодной войны и расширением ее военной инфраструктуры в Арктике.

В сентябре под эгидой Великобритании состоятся учения Объединенных экспедиционных сил под названием Защитник льва.

В них будут задействованы воздушные, сухопутные и военно-морские силы нескольких европейских государств.

Военные будут отрабатывать защиту критической инфраструктуры в Норвегии, Исландии и в районе Датских проливов.

Ранее правительство Дании объявило об усилении оборонных мер в Гренландии на фоне роста военной активности России в Арктике.

Копенгаген представил новый арктический оборонный пакет, предусматривающий инвестиции в морское патрулирование, подводное наблюдение и обновление флота, включая поставку новых кораблей и ледоколов.

Датские военные не исключают возможных атак на стратегические объекты НАТО в регионе, в частности на базу Питуффик, аэропорт в Кангерлуссуаку, энергетическую инфраструктуру или даже столицу Гренландии Нуук.

По оценкам разведки Дании, после завершения войны против Украины Россия может переориентировать часть своих войск на север, что создаст дополнительную угрозу для стран НАТО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.