Велика Британія подвоїть свою військову присутність у Норвегії протягом наступних трьох років, реагуючи на зростання російської активності в Арктичному регіоні та на Крайній Півночі.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє BBC.

Британія подвоює військову присутність у Норвегії: що відомо

За словами Джона Гілі, чисельність британського контингенту в Норвегії зросте з приблизно 1 000 до 2 000 військовослужбовців.

— Вимоги до оборони зростають, і Росія становить найбільшу загрозу безпеці Арктики та Крайньої Півночі, яку ми бачимо з часів Холодної війни, – наголосив міністр.

У Лондоні зазначають, що таке рішення ухвалене на тлі посилення російської військової активності в регіоні.

Зокрема, союзники НАТО занепокоєні повторним відкриттям РФ баз часів Холодної війни та розширенням її військової інфраструктури в Арктиці.

У вересні під егідою Великої Британії відбудуться навчання Об’єднаних експедиційних сил під назвою Захисник лева.

них залучать повітряні, сухопутні та військово-морські сили кількох європейських держав.

Військові відпрацьовуватимуть захист критичної інфраструктури в Норвегії, Ісландії та в районі Данських проток.

Раніше уряд Данії оголосив про посилення оборонних заходів у Гренландії на тлі зростання військової активності Росії в Арктиці.

Копенгаген представив новий арктичний оборонний пакет, що передбачає інвестиції у морське патрулювання, підводне спостереження та оновлення флоту, включно з постачанням нових кораблів і криголамів.

Данські військові не виключають можливих атак на стратегічні об’єкти НАТО в регіоні, зокрема на базу Пітуффік, аеропорт у Кангерлуссуаку, енергетичну інфраструктуру або навіть столицю Гренландії Нуук.

За оцінками розвідки Данії, після завершення війни проти України Росія може переорієнтувати частину своїх військ на північ, що створить додаткову загрозу для країн НАТО.

