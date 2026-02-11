Во время встречи министров обороны стран-членов НАТО планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины, вопросы безопасности и подготовку к предстоящему саммиту в Анкаре.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции перед встречей министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора.

Встреча министров обороны стран НАТО

– Завтра мы также обсудим нашу поддержку Украины. На прошлой неделе я был там и видел последствия безжалостных атак России, в частности, на критическую гражданскую инфраструктуру, – сказал генсек НАТО.

По словам Рютте, снова российский диктатор Владимир Путин пытается сломить надежду народа Украины, чтобы ослабить его. Но он считает, что украинский народ неоднократно доказывал, что его не сломить.

Как отметил Рютте, Украина не может самостоятельно вести эту борьбу против российского агрессора, поэтому союзники поддерживают ее не только словами, но и действиями.

Генеральный секретарь рассказал, что НАТО продолжает усиливать координацию и предоставление этой поддержки. В частности, инициатива PURl предоставляет Украине критически необходимое американское оборудование.

Кроме этого, Рютте подтвердил, что министр обороны Украины Михаил Федоров присоединится 12 февраля к встрече руководителей Минобороны стран-членов НАТО.

Как утверждает Рютте, на встрече обсудят, как союзники вместе с Европейским Союзом могут усилить свою поддержку и сделать ее более эффективной.

По мнению генерального секретаря НАТО, совместное сотрудничество имеет решающее значение для общей безопасности.

