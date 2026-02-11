Велика Британія має наміри приєднатися до програми НАТО, яка передбачає закупівлі американської зброї для України.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у коментарі Politico.

Участь Британії у закупівлях зброї США для України

За його словами, Велика Британія погодилася закуповувати американську зброю для України, ставши останнім союзником, який приєднався до програми НАТО з постачання критично важливої зброї.

– Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $205 млн, – Ред.) на PURL, – заявив він.

Як стверджує Гілі, разом необхідно забезпечити Україну критично важливими засобами протиповітряної оборони, які необхідні для захисту від атак армії російського диктатора Володимира Путіна.

Програма PURL, запроваджена минулого літа, підтримує потік зброї зі США до України. Оскільки за американского президента Дональда Трампа нове фінансування з бюджету США припинилося, то Білий дім наразі фокусується на продажу озброєння, що оплачується грошима партнерів.

У четвер, 12 лютого, на засіданні міністрів оборони НАТО у Брюсселі очікуються офіційні заяви країн щодо придбання американської зброї для потреб України в межах програми PURL.

