Президент США Дональд Трамп публічно закликав Україну якомога швидше сісти за стіл переговорів.

За його словами, зустріч у Женеві 17-18 лютого є дуже важливою.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Переговори у Женеві 17-18 лютого: що сказав Трамп

Дональд Трамп у відповідь на запитання журналіста про те, чого він очікує від переговорів у Женеві, заявив, що ці переговори є одночасно важливими і легкими.

– Це будуть важливі переговори. Вони будуть дуже легкими. Я маю на увазі, що… Послухайте, Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я можу сказати. Ми хочемо, щоб вони прийшли, – підсумував американський президент.

Зауважимо, що спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже вилетіли до Женеви для участі у переговорах щодо ядерної програми Ірану та мирного врегулювання війни між Росією та Україною.

Раніше стало відомо, що новий раунд переговорів про завершення війни в Україні відбуватиметься у Женеві 17-18 лютого у тристоронньому форматі. Участь братимуть Україна, США та Росія.

Нагадаємо, 16 лютого керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила на переговори в Женеву.

А ввечері 16 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що делегація вже прибула та готується до переговорів у Женеві.

