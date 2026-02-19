Король Великобритании Чарльз III отреагировал на арест своего младшего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Реакция Чарльза III на арест принца Эндрю

В официальном заявлении 77-летнего монарха отмечается, что он с глубокой озабоченностью узнал о новостях относительно Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и подозрениях в злоупотреблении служебным положением.

— В настоящее время продолжается полное, справедливое и надлежащее расследование этого вопроса соответствующим образом и соответствующими органами. Как я уже отмечал ранее, мы оказываем им нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество, — говорится в сообщении.

Чарльз III подчеркнул, что “закон должен быть выполнен”.

— Поскольку этот процесс продолжается, было бы неправильно с моей стороны комментировать это дело дальше. Тем временем моя семья и я продолжим выполнять свои обязанности и служить вам всем, — добавил монарх.

По данным BBC, ни король, ни Букингемский дворец не были заранее проинформированы о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор будет арестован. Также издание сообщает, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поддерживают заявление монарха.

Напомним, что принца Эндрю арестовали 19 февраля, в день его 66-летия. Сейчас полиция проводит обыски по адресам в Норфолке и Беркшире.

Уголовное расследование связано с материалами по так называемым делам Джеффри Эпштейна – американского финансиста, осужденного за сексуальные преступления.

По версии следствия, во время пребывания на должности специального представителя Великобритании по вопросам торговли и инвестиций, Эндрю мог передавать Эпштейну конфиденциальные государственные документы.

