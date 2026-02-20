В Кремле рассчитывали, что только 10% украинцев будут сопротивляться войне — The Guardian
- Западные эксперты считали, что собранных Россией сил недостаточно для подавления даже такого сопротивления.
Перед полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году в Кремле считали, что только 10% украинцев будут сопротивляться войне.
Об этом сообщила газета The Guardian, ссылаясь на многочисленные интервью бывших и действующих чиновников, в частности сотрудников разведки.
Ожидания Кремля относительно сопротивления украинцев войне
В материале отмечается, что серьезным психологическим барьером для некоторых европейских разведывательных служб было убеждение, что российский диктатор Владимир Путин действует преимущественно рационально.
Поэтому они скептически относились к вероятности реализации им плана, который, по их мнению, скорее всего потерпит неудачу.
По российским оценкам, которые были получены и собраны западными спецслужбами, Москва считала, что только 10% украинцев будут сопротивляться вторжению, а остальные либо активно поддержат, либо неохотно примут российскую оккупацию.
Эта оценка была чрезмерно оптимистичной, но даже 10% населения Украины составляют примерно 4 млн человек.
Европейские эксперты считали, что сил, собранных Россией, было явно недостаточно для борьбы с таким сопротивлением.
Также в материале говорится, что Путин принял решение о полномасштабном вторжении в первой половине 2020 года.
Согласно результатам всеукраинского опроса общественного мнения Омнибус, проведенного КМИС, около 63% украинцев считают, что готовы терпеть полномасштабную войну столько, сколько будет нужно.
В результатах опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива указано, что 76% опрошенных украинцев против признания оккупированных территорий частью РФ.