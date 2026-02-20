Перед полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году в Кремле считали, что только 10% украинцев будут сопротивляться войне.

Об этом сообщила газета The Guardian, ссылаясь на многочисленные интервью бывших и действующих чиновников, в частности сотрудников разведки.

Ожидания Кремля относительно сопротивления украинцев войне

В материале отмечается, что серьезным психологическим барьером для некоторых европейских разведывательных служб было убеждение, что российский диктатор Владимир Путин действует преимущественно рационально.

Поэтому они скептически относились к вероятности реализации им плана, который, по их мнению, скорее всего потерпит неудачу.

По российским оценкам, которые были получены и собраны западными спецслужбами, Москва считала, что только 10% украинцев будут сопротивляться вторжению, а остальные либо активно поддержат, либо неохотно примут российскую оккупацию.

Эта оценка была чрезмерно оптимистичной, но даже 10% населения Украины составляют примерно 4 млн человек.

Европейские эксперты считали, что сил, собранных Россией, было явно недостаточно для борьбы с таким сопротивлением.

Также в материале говорится, что Путин принял решение о полномасштабном вторжении в первой половине 2020 года.

Согласно результатам всеукраинского опроса общественного мнения Омнибус, проведенного КМИС, около 63% украинцев считают, что готовы терпеть полномасштабную войну столько, сколько будет нужно.

В результатах опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива указано, что 76% опрошенных украинцев против признания оккупированных территорий частью РФ.

