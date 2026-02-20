Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році в Кремлі вважали, що лише 10% українців чинитимуть опір війні.

Про це повідомила газета The Guardian, посилаючись на численні інтерв’ю колишніх і чинних посадовців, зокрема співробітників розвідки.

Очікування Кремля щодо опору українців війні

У матеріалі зазначено, що серйозним психологічним бар’єром для деяких європейських розвідувальних служб було переконання, що російський диктатор Володимир Путін діє переважно раціонально.

Тому вони скептично ставилися до ймовірності реалізації ним плану, який, на їхню думку, швидше за все зазнає невдачі.

За російськими оцінками, які були отримані та зібрані західними спецслужбами, Москва вважала, що лише 10% українців чинитимуть опір вторгненню, а інші або активно підтримають, або неохоче приймуть російську окупацію.

Ця оцінка була надмірно оптимістичною, але навіть 10% населення України становлять приблизно 4 млн людей.

Європейські експерти вважали, що сил, зібраних Росією, було явно недостатньо для боротьби з таким опором.

Також у матеріалі йдеться, що Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення у першій половині 2020 року.

Згідно з результатами всеукраїнського опитування громадської думки Омнібус, проведеного КМІС, близько 63% українців вважають, що готові терпіти повномасштабну війну стільки, скільки буде потрібно.

У результатах опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва зазначено, що 76% українців проти визнання окупованих територій частиною РФ.

