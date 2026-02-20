Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Kyodo News заявив, що на території Росії наразі перебувають близько 10 тисяч північнокорейських військових.

Про це повідомили в Офісі президента.

Солдати КНДР у Росії

За словами глави держави, особливу небезпеку становить те, що ці військові отримують досвід сучасної гібридної війни. Вони опановують методи протидії ракетам і різним типам безпілотників: від FPV-дронів до далекобійних апаратів, зокрема й на оптоволокні.

Зараз дивляться

– Вони вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників. Вони навчаються зараз на території Росії, тому що ми відповідаємо на російські атаки. Тож у них є така можливість. Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї, – сказав Зеленський.

Також повідомляється, що нещодавно КНДР збудувала житловий район для сімей своїх солдатів, які загинули у війні РФ проти України.

Останніми місяцями північнокорейська влада активізувала пропаганду, що прославляє військових, залучених до війни.

Раніше повідомлялося, що армія КНДР продовжує брати участь у війні проти України в Курській області, де північнокорейські солдати опановують сучасні технології БпЛА та артилерійську розвідку під російським командуванням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.