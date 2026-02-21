Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що якщо в понеділок, 23 лютого, Україна не відновить постачання нафти до Словаччини, то країна у відповідь припинить постачання електрики українцям.

Про це Роберт Фіцо написав у Facebook.

Фіцо погрожує зупинити постачання електрики Україні

Прем’єр наголосив, що з початку війни Словаччина допомагає Україні, надає гуманітарну допомогу. На території країни перебуває близько 180 тис. українців.

— Ми робимо для України значно більше, ніж деякі інші країни. Якщо в понеділок український президент не відновить постачання нафти до Словаччини, того ж дня я звернуся до наших компаній з проханням припинити постачання електроенергії Україні, — заявив Роберт Фіцо.

Він заявляє, що президент Володимир Зеленський начебто не хоче розуміти добрих намірів Словаччини і ставиться до країни вороже.

За словами Роберта Фіцо, рішення України про зупинення постачання газу до Словаччини завдало країні збитків у розмірі €500 млн на рік. Зупинення постачання нафти завдає ще більших збитків і логістичних труднощів.

Прем’єр розповів, що лише у січні 2026 року аварійних поставок, необхідних для стабілізації української енергосистеми, було в два рази більше, ніж за весь 2025 рік.

— Якщо в понеділок не буде відновлено постачання нафти до Словаччини, я попрошу SEPS, державну акціонерну компанію, припинити аварійне постачання електроенергії до України, — написав Фіцо у Facebook і звинуватив президента Зеленського у ворожому ставленні до країни.

Роберт Фіцо вважає, що буде правильним відмовився залучати Словаччину до останньої військової позики для України у розмірі €90 млрд.

