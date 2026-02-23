Министры иностранных дел ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию в Украине
- Министры иностранных дел ЕС соберутся в Брюсселе для обсуждения Украины.
- К дискуссии присоединится глава МИД Украины Андрей Сибига.
- Будут обсуждаться мирные переговоры, гарантии безопасности и энергетика.
Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов соберется 23 февраля в Брюсселе для обсуждения ситуации в Украине, дальнейшей поддержки Киева и санкционной политики в отношении России.
Об этом идет речь в материалах к заседанию Совета ЕС.
Совет ЕС соберется в Брюсселе: что известно
Обмен мнениями по Украине начнется с выступления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который примет участие в заседании в режиме видеосвязи.
Ожидается, что он проинформирует министров ЕС о ситуации на местах и наиболее актуальных приоритетах Украины.
Дальнейшая дискуссия 27 глав МИД государств-членов ЕС будет посвящена различным аспектам ситуации вокруг Украины, в частности ходу мирных переговоров при посредничестве США и возможным путям поддержки дипломатического процесса.
Также министры обсудят вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны Евросоюза.
Отдельным блоком повестки дня станет ситуация в украинской энергетике с учетом текущей ситуации с безопасностью.
Кроме того, планируется рассмотрение вопроса о кредите для Украины на 2026–2027 годы в связи с предстоящим официальным утверждением Советом ЕС соответствующего юридического акта. Обсуждение, в частности, будет касаться практического использования средств фонда.
Министры также должны рассмотреть 20-й пакет антироссийских санкций, включая дальнейшие ограничения против так называемого теневого танкерного флота РФ.
Еврокомиссия уже подготовила предложения по этому пакету. В то же время его согласование осложнялось возражениями со стороны Венгрии и Словакии на уровне Комитета постоянных представителей ЕС.
Для принятия пакета санкций необходимо единогласное решение всех 27 государств-членов ЕС.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, пока Украина не возобновит транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу Дружба.
Он отметил, что Венгрия не позволит продвижение важных для Киева решений, пока этот вопрос не будет решен.