Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов соберется 23 февраля в Брюсселе для обсуждения ситуации в Украине, дальнейшей поддержки Киева и санкционной политики в отношении России.

Об этом идет речь в материалах к заседанию Совета ЕС.

Совет ЕС соберется в Брюсселе: что известно

Обмен мнениями по Украине начнется с выступления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который примет участие в заседании в режиме видеосвязи.

Ожидается, что он проинформирует министров ЕС о ситуации на местах и наиболее актуальных приоритетах Украины.

Дальнейшая дискуссия 27 глав МИД государств-членов ЕС будет посвящена различным аспектам ситуации вокруг Украины, в частности ходу мирных переговоров при посредничестве США и возможным путям поддержки дипломатического процесса.

Также министры обсудят вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны Евросоюза.

Отдельным блоком повестки дня станет ситуация в украинской энергетике с учетом текущей ситуации с безопасностью.

Кроме того, планируется рассмотрение вопроса о кредите для Украины на 2026–2027 годы в связи с предстоящим официальным утверждением Советом ЕС соответствующего юридического акта. Обсуждение, в частности, будет касаться практического использования средств фонда.

Министры также должны рассмотреть 20-й пакет антироссийских санкций, включая дальнейшие ограничения против так называемого теневого танкерного флота РФ.

Еврокомиссия уже подготовила предложения по этому пакету. В то же время его согласование осложнялось возражениями со стороны Венгрии и Словакии на уровне Комитета постоянных представителей ЕС.

Для принятия пакета санкций необходимо единогласное решение всех 27 государств-членов ЕС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, пока Украина не возобновит транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу Дружба.

Он отметил, что Венгрия не позволит продвижение важных для Киева решений, пока этот вопрос не будет решен.

