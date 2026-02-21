Украина предложила Евросоюзу использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию нефтепровод Одесса-Броды вместо поврежденной Дружбы.

Об этом говорится в письме миссии Украины при Европейском Союзе от 20.02.2026, адресованном Генеральному директору по вопросам энергетики Европейской комиссии.

Заменить нефтепровод Дружба на Одесса-Броды: детали предложения

Отмечается, что ремонт нефтепровода Дружба все еще продолжается, поэтому Украина предлагает ЕС получать нефть через другую свою инфраструктуру, в частности – через Одессу-Броды.

– В результате целенаправленных атак, осуществленных государством-агрессором 27 января 2026 года, был нанесен значительный ущерб элементам нефтетранспортной системы Украины, включая технологическое и вспомогательное оборудование нефтепровода Дружба, – пояснили в документе.

По словам украинских дипломатов, украинские специалисты в настоящее время проводят детальный технический осмотр поврежденного оборудования и оценивают техническую возможность и условия для оперативного восстановления транспортировки нефти по указанному трубопроводу.

– Продолжаются усилия по обследованию поврежденных элементов, стабилизации технического состояния системы и ликвидации последствий вражеского удара. В то же время украинская сторона хотела бы подчеркнуть, что бесперебойное и стабильное функционирование нефтетранспортной инфраструктуры возможно только при условии прекращения Российской Федерацией массированных ракетных и дроновых атак, направленных на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, – отметили в письме.

Дипломаты отмечают, что украинские специалисты вынуждены проводить восстановление аварии под постоянной угрозой авиаударов и рискуют тем самым своей жизнью.

– В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности Венгрию и Словакию, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтетранспортную систему Украины, либо морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу Одесса-Броды дальше в государства-члены Европейского Союза, – предложила Украина ЕС.

Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита в €90 млрд от ЕС и угрожает продолжить блокировку до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти через нефтепровод Дружба.

А премьер Словакии Фицо угрожает остановить поставки электроэнергии Украине.

