Во время телефонного разговора президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд обсудили возможные пути урегулирования территориальных вопросов и сроки подписания гарантий безопасности для Украины.

Об этом Суспільному сообщил источник в ОП.

Разговор Трампа и Зеленского: что известно

Президенты также обсудили встречу украинской делегации под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова с американской стороной и подготовку к встрече с командой РФ.

— Обсудили, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы в этом отношении настроены серьезно, — добавил источник.

По информации Суспільного, Трамп и Зеленский стремятся завершить войну уже в ближайшие месяцы.

Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 30 минут.

В переговорах также приняли участие Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Разговор между президентами США и Украины состоялся после трех раундов мирных переговоров между командами Украины, США и России.

Издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и еще двух источников, знакомых с деталями разговора, сообщило, что Дональд Трамп стремится заключить мирное соглашение до лета.

В то же время между Украиной и Россией остаются существенные разногласия. В частности, стороны не пришли к соглашению по территориям на востоке Украины.

