Требуется трехсторонний саммит лидеров – детали разговора Трампа и Зеленского
- Президенты Украины и США обсудили территориальные вопросы и сроки подписания гарантий безопасности для Украины.
- По данным источников Суспільного, Трамп и Зеленский хотят, чтобы война закончилась в ближайшие месяцы.
Во время телефонного разговора президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд обсудили возможные пути урегулирования территориальных вопросов и сроки подписания гарантий безопасности для Украины.
Об этом Суспільному сообщил источник в ОП.
Разговор Трампа и Зеленского: что известно
Президенты также обсудили встречу украинской делегации под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова с американской стороной и подготовку к встрече с командой РФ.
— Обсудили, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы в этом отношении настроены серьезно, — добавил источник.
По информации Суспільного, Трамп и Зеленский стремятся завершить войну уже в ближайшие месяцы.
Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 30 минут.
В переговорах также приняли участие Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.
Разговор между президентами США и Украины состоялся после трех раундов мирных переговоров между командами Украины, США и России.
Издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и еще двух источников, знакомых с деталями разговора, сообщило, что Дональд Трамп стремится заключить мирное соглашение до лета.
В то же время между Украиной и Россией остаются существенные разногласия. В частности, стороны не пришли к соглашению по территориям на востоке Украины.