Президент Володимир Зеленський заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів зі Сполученими Штатами та Росією заплановано на початок березня в Абу-Дабі.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Наступний раунд переговорів у Абу-Дабі: що відомо

Зеленський розповів, що провів розмови із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником фракції Слуга народу Давидом Арахамією, представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Зараз дивляться

За словами президента, з’явилася “більше готовності” до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі, імовірно в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Президент наголосив, що головним завданням є підготовка зустрічі на рівні лідерів.

– Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів. Саме такий формат може багато вирішити, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 25 лютого відбулася телефонна розмова президентів України та Сполучених Штатів, яка тривала тридцять хвилин.

За даними ЗМІ, під час спілкування обговорювалися територіальні питання та терміни підписання безпекових гарантій для України.

Президенти також говорили про зустріч української делегації з американською стороною та підготовку переговорів із російською делегацією.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що новий раунд переговорів у Женеві завершено. Українська делегація працювала з американською стороною в окремому форматі, а також відбулася тристороння зустріч за участю представників США та Швейцарії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.