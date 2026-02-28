Міністерство закордонних справ України заявило про незмінну підтримку іранського народу та поклало відповідальність за нинішні події на політику насильства і репресій іранського режиму, який також надавав військову підтримку Росії у війні проти України.

Про це заявили в Міністерство закордонних справ України.

Позиція МЗС України щодо подій в Ірані

У МЗС наголосили, що Україна підтримує іранський народ та його прагнення жити в безпеці, свободі й процвітанні.

Водночас у відомстві зазначили, що іранський режим протягом десятиліть здійснював масштабні порушення прав людини, жорстокі репресії, страти та переслідування інакодумців, що свідчить про глибоку кризу внутрішньої політики держави.

Окремо в МЗС нагадали про роль Ірану у війні Росії проти України, зокрема про постачання ударних безпілотників Shahed, якими російська армія завдавала ударів по українських містах і мирному населенню.

У заяві підкреслюється, що співпраця режимів у Москві та Тегерані є грубим порушенням норм міжнародного права та підриває глобальні зусилля з відновлення миру і стабільності.

— Причиною нинішніх подій є саме насильство та свавілля іранського режиму, зокрема вбивства та репресії проти мирних протестувальників, які за останні місяці набули особливо великих масштабів, — зазначили в МЗС України.

Також наголошується, що Тегеран мав усі можливості запобігти силовому сценарію, однак проігнорував дипломатичні ініціативи та свідомо затягував переговори, намагаючись ввести в оману міжнародну спільноту.

У відомстві зауважили, що, як неодноразово заявляв президент України, іранський режим уже давно мав піти.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної військової кампанії Сполучених Штатів проти Ірану, заявивши, що метою операції є усунення загрози з боку іранського режиму.

Пентагон повідомив, що операція США та Ізраїлю отримала кодову назву Епічна лють.

Перед цим Ізраїль також завдав превентивного удару по іранській території та оголосив надзвичайний стан.

