Армия обороны Израиля сообщила, что все высшие руководители иранского режима ликвидированы.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

По данным Армии обороны Израиля, в субботу в результате точных авиаударов израильских воздушных сил в Тегеране ликвидирован верховный лидер Али Хаменеи.

Сейчас смотрят

Кроме него ликвидировано высшее руководство иранского режима, в частности:

Хасана Насраллу, лидера террористической организации Хезболла, вместе с большинством высшего руководства Хезболлы;

Яхья Синава, лидера террористической организации ХАМАС;

Мохаммеда Дейфа, командира военного крыла ХАМАСа, а также большинства руководства военного крыла организации;

Мухаммеда аль-Гамари, начальника Генерального штаба террористического режима хуситов.

Ряд высокопоставленных командиров иранского оборонного руководства, в частности:

Голама Али Рашида, командира центрального штаба Хатам-аль-Анбия;

Мохаммеда Багери, начальника штаба иранских вооруженных сил;

Хосейна Салами, командира КВИР, а также других чиновников.

На протяжении десятилетий эти высокопоставленные иранские чиновники действовали с целью уничтожения государства Израиль. Их ликвидация значительно ослабила иранский режим, подчеркнули в ЦАХАЛе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.