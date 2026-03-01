Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Израиль заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана
Главное
- По данным Армии обороны Израиля, ликвидировано все высшее руководство иранского режима.
- Среди погибших — начальник Генштаба иранских ВС Мохаммед Багери и командующий КВИР Хосейн Салами.
- В ЦАХАЛе заявили, что ликвидация руководства существенно ослабила иранский режим.
Армия обороны Израиля сообщила, что все высшие руководители иранского режима ликвидированы.
Об этом говорится в сообщении в соцсетях.
По данным Армии обороны Израиля, в субботу в результате точных авиаударов израильских воздушных сил в Тегеране ликвидирован верховный лидер Али Хаменеи.
Кроме него ликвидировано высшее руководство иранского режима, в частности:
- Хасана Насраллу, лидера террористической организации Хезболла, вместе с большинством высшего руководства Хезболлы;
- Яхья Синава, лидера террористической организации ХАМАС;
- Мохаммеда Дейфа, командира военного крыла ХАМАСа, а также большинства руководства военного крыла организации;
- Мухаммеда аль-Гамари, начальника Генерального штаба террористического режима хуситов.
Ряд высокопоставленных командиров иранского оборонного руководства, в частности:
- Голама Али Рашида, командира центрального штаба Хатам-аль-Анбия;
- Мохаммеда Багери, начальника штаба иранских вооруженных сил;
- Хосейна Салами, командира КВИР, а также других чиновников.
На протяжении десятилетий эти высокопоставленные иранские чиновники действовали с целью уничтожения государства Израиль. Их ликвидация значительно ослабила иранский режим, подчеркнули в ЦАХАЛе.
