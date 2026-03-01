Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Ізраїль заявив про ліквідацію всього вищого керівництва Ірану
Головне
- За даними Армія оборони Ізраїлю, ліквідовано все вище керівництво іранського режиму.
- Серед загиблих — начальник Генштабу іранських ЗС Мохаммед Багері та командувач КВІР Хосейн Саламі.
- У ЦАХАЛі заявили, що ліквідація керівництва суттєво послабила іранський режим.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що всі вищі керівники іранського режиму ліквідовані.
Про це йдеться у повідомленні у соцмережах.
За даними Армії оборони Ізраїлю, у суботу внаслідок точних авіаударів ізраїльських повітряних сил у Тегерані ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї.
Зараз дивляться
Окрім нього ліквідовано вище керівництво іранського режиму, зокрема:
- Хасана Насралла, лідера терористичної організації Хезболла, разом з більшістю вищого керівництва Хезболли;
- Ях’я Сінвара, лідера терористичної організації ХАМАС;
- Мохаммеда Дейфа, командира військового крила ХАМАСу, а також більшості керівництва військового крила організації;
- Мухаммеда аль-Гамарі, начальника Генерального штабу терористичного режиму хуситів.
Низку високопоставлених командирів іранського оборонного керівництва, зокрема:
- Голама Алі Рашида, командира центрального штабу Хатам-аль-Анбія;
- Мохаммеда Багері, начальника штабу іранських збройних сил;
- Хосейна Саламі, командира КВІР, а також інших чиновників.
Протягом десятиліть ці високопоставлені іранські чиновники діяли з метою знищення держави Ізраїль. Їхня ліквідація значно послабила іранський режим, наголосили у ЦАХАЛі.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.