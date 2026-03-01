Армія оборони Ізраїлю повідомила, що всі вищі керівники іранського режиму ліквідовані.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережах.

За даними Армії оборони Ізраїлю, у суботу внаслідок точних авіаударів ізраїльських повітряних сил у Тегерані ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї.

Зараз дивляться

Окрім нього ліквідовано вище керівництво іранського режиму, зокрема:

  • Хасана Насралла, лідера терористичної організації Хезболла, разом з більшістю вищого керівництва Хезболли;
  • Ях’я Сінвара, лідера терористичної організації ХАМАС;
  • Мохаммеда Дейфа, командира військового крила ХАМАСу, а також більшості керівництва військового крила організації;
  • Мухаммеда аль-Гамарі, начальника Генерального штабу терористичного режиму хуситів.

Низку високопоставлених командирів іранського оборонного керівництва, зокрема:

  • Голама Алі Рашида, командира центрального штабу Хатам-аль-Анбія;
  • Мохаммеда Багері, начальника штабу іранських збройних сил;
  • Хосейна Саламі, командира КВІР, а також інших чиновників.

Протягом десятиліть ці високопоставлені іранські чиновники діяли з метою знищення держави Ізраїль. Їхня ліквідація значно послабила іранський режим, наголосили у ЦАХАЛі.

Читайте також
Трамп не планує сухопутної операції проти Тегерана — сенатор
Трамп

Пов'язані теми:

ІзраїльІран
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.