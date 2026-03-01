Американский президент Дональд Трамп не имеет плана по сухопутной операции в Иране. Вашингтон делает ставку на длительную воздушную кампанию.

Об этом заявил сенатор-республиканец из Арканзаса Том Коттон в интервью для CBS News.

По его словам, президент США дал четко понять, что будет длительная воздушная и морская кампания против Ирана, чтобы сдерживать ядерные амбиции страны и уничтожить огромный арсенал ракет.

— Этот арсенал намного больше, чем совокупные силы противовоздушной обороны США и Израиля. Это также включает ракетные пусковые установки и заводы по производству ракет, — сказал Том Коттон и подчеркнул, что такой арсенал представляет угрозу для американских военных баз в регионе.

Сенатор отметил, что президент не планирует никаких масштабных наземных операций в Иране.

В то же время Том Коттон заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать наносить удары по военным целям Ирана, а также по иранскому высшему руководству, которое также было соучастником 47 лет преступлений не только против американцев, но и против собственного народа.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае эскалации и новых атак. Это заявление прозвучало на фоне сообщений Тегерана о подготовке нового масштабного обстрела.

Конфликт на Ближнем Востоке резко обострился после того, как Израиль нанес превентивные удары по иранским военным объектам.

В ответ Иран осуществил серию ракетных запусков, целями которых стали Израиль и страны Персидского залива.

Источник : CBS News

