Трамп не планирует сухопутную операцию против Тегерана — сенатор
- Дональд Трамп не планирует масштабной сухопутной операции против Ирана.
- США делают ставку на длительную воздушную и морскую кампанию.
- Цель — сдерживание ядерных амбиций Тегерана и уничтожение ракетного арсенала.
Американский президент Дональд Трамп не имеет плана по сухопутной операции в Иране. Вашингтон делает ставку на длительную воздушную кампанию.
Об этом заявил сенатор-республиканец из Арканзаса Том Коттон в интервью для CBS News.
По его словам, президент США дал четко понять, что будет длительная воздушная и морская кампания против Ирана, чтобы сдерживать ядерные амбиции страны и уничтожить огромный арсенал ракет.
— Этот арсенал намного больше, чем совокупные силы противовоздушной обороны США и Израиля. Это также включает ракетные пусковые установки и заводы по производству ракет, — сказал Том Коттон и подчеркнул, что такой арсенал представляет угрозу для американских военных баз в регионе.
Сенатор отметил, что президент не планирует никаких масштабных наземных операций в Иране.
В то же время Том Коттон заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать наносить удары по военным целям Ирана, а также по иранскому высшему руководству, которое также было соучастником 47 лет преступлений не только против американцев, но и против собственного народа.
Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае эскалации и новых атак. Это заявление прозвучало на фоне сообщений Тегерана о подготовке нового масштабного обстрела.
Конфликт на Ближнем Востоке резко обострился после того, как Израиль нанес превентивные удары по иранским военным объектам.
В ответ Иран осуществил серию ракетных запусков, целями которых стали Израиль и страны Персидского залива.