В Ісламській Республіці Іран сформували надзвичайну раду, яка тимчасово керуватиме державою після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

В Ірані створили тимчасовий керівний орган

До складу нового органу увійшли президент, очільник судової влади та представник Ради вартових конституції.

Як повідомляє державне агентство IRNA з посиланням на першого віцепрезидента Мохаммад Мохбер, до ради включено президента Масуд Пезешкіан, голову судової влади та представника Ради вартових конституції.

Цей орган виконуватиме повноваження Верховного лідера до моменту обрання офіційного наступника.

Окрім загибелі Верховного лідера, офіційні джерела в Ірані підтвердили ліквідацію низки ключових представників силового блоку, що фактично призвело до втрати керівної вертикалі у військовій сфері.

Серед загиблих – впливовий секретар Ради оборони Алі Шамхані та командувач сухопутних військ Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Пакпур.

Конституційний механізм передачі влади в умовах війни

Відповідно до законодавства країни, сформована рада повинна забезпечити безперервність роботи державних інституцій та створити умови для обрання нового духовного лідера Асамблеєю експертів.

Зазначається, що ситуація в Тегерані залишається напруженою.

Одночасна втрата політичного та військового керівництва відбувається на тлі активної фази операції союзників Епічна лютість, що додатково ускладнює внутрішню стабільність держави.

