Трамп не планує сухопутної операції проти Тегерана — сенатор
Американський президент Дональд Трамп не має плану щодо сухопутної операції в Ірані. Вашингтон робить ставку на тривалу повітряну кампанію.
Про це заявив сенатор-республіканець з Арканзасу Том Коттон в інтерв’ю для CBS News.
За його словами, президент США дав чітко зрозуміти, що буде тривала повітряна і морська кампанія проти Ірану, щоб стримувати ядерні амбіції країни та знищити величезний арсенал ракет.
— Цей арсенал набагато більший, ніж сукупні сили протиповітряної оборони США та Ізраїлю. Це також включає ракетні пускові установки та заводи з виробництва ракет, — сказав Том Коттон і наголосив, що такий арсенал становить загрозу для американських військових баз у регіоні.
Сенатор зауважив, що президент не планує жодних масштабних наземних операцій в Ірані.
Водночас Том Коттон заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть завдавати ударів по військових цілях Ірану, а також по іранському вищому керівництву, яке також було співучасником 47 років злочинів не тільки проти американців, але й проти власного народу.