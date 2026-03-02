Атака на Новороссийск: под ударом мог оказаться стратегический нефтетерминал Шесхарис
- Новороссийск подвергся атаке в ночь на 2 марта.
- Жители сообщали о многочисленных взрывах.
- OSINT-анализ указывает на пожар в районе терминала Шесхарис.
В ночь на 2 марта Новороссийск подвергся атаке, в результате которой, по данным OSINT-анализа, мог возникнуть пожар на территории стратегического нефтеналивного терминала Шесхарис.
Об этом сообщил OSINT-проект ASTRA, проанализировав видео очевидцев и открытые источники.
Атака на Новороссийск: что известно
Жители Новороссийска сообщали о большом количестве взрывов в городе в ночь на 2 марта.
Местные власти заявили о якобы повреждении двух многоквартирных и пяти частных домов, а также об одном пострадавшем.
По словам главы города, по двум адресам возникли пожары, которые ликвидируют спасатели.
Аналитики ASTRA отмечают, что на видео, которые распространялись в соцсетях, зафиксирован пожар в районе нефтеналивного терминала Шесхарис.
По их оценкам, съемка велась из района Мысхакского шоссе, примерное расстояние до места возгорания составляет 6,5–7 км.
В местных чатах жители также писали, что зарево было видно именно в районе Шесхариса.
Что известно о нефтеналивном терминале Шесхарис
Нефтеналивной терминал Шесхарис является одним из крупнейших морских комплексов России для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов и играет ключевую роль в экспортной инфраструктуре Новороссийского порта.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что терминал Шесхарис задействован в обеспечении группировок Вооруженных сил РФ, ведущих боевые действия против Украины.
В ноябре 2025 года этот объект уже был поврежден в результате атаки, о чем сообщали OSINT-аналитики.