В ночь на 2 марта Новороссийск подвергся атаке, в результате которой, по данным OSINT-анализа, мог возникнуть пожар на территории стратегического нефтеналивного терминала Шесхарис.

Об этом сообщил OSINT-проект ASTRA, проанализировав видео очевидцев и открытые источники.

Атака на Новороссийск: что известно

Жители Новороссийска сообщали о большом количестве взрывов в городе в ночь на 2 марта.

Местные власти заявили о якобы повреждении двух многоквартирных и пяти частных домов, а также об одном пострадавшем.

По словам главы города, по двум адресам возникли пожары, которые ликвидируют спасатели.

Аналитики ASTRA отмечают, что на видео, которые распространялись в соцсетях, зафиксирован пожар в районе нефтеналивного терминала Шесхарис.

По их оценкам, съемка велась из района Мысхакского шоссе, примерное расстояние до места возгорания составляет 6,5–7 км.

В местных чатах жители также писали, что зарево было видно именно в районе Шесхариса.

Что известно о нефтеналивном терминале Шесхарис

Нефтеналивной терминал Шесхарис является одним из крупнейших морских комплексов России для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов и играет ключевую роль в экспортной инфраструктуре Новороссийского порта.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что терминал Шесхарис задействован в обеспечении группировок Вооруженных сил РФ, ведущих боевые действия против Украины.

В ноябре 2025 года этот объект уже был поврежден в результате атаки, о чем сообщали OSINT-аналитики.

