У ніч на 2 березня Новоросійськ зазнав атаки, внаслідок якої, за даними OSINT-аналізу, могла виникнути пожежа на території стратегічного нафтоналивного термінала Шесхарис.

Про це повідомив OSINT-проєкт ASTRA, проаналізувавши відео очевидців та відкриті джерела.

Атака на Новоросійськ: що відомо

Жителі Новоросійська повідомляли про велику кількість вибухів у місті в ніч на 2 березня.

Місцева влада заявила про нібито пошкодження двох багатоквартирних і п’яти приватних будинків, а також про одного постраждалого.

За словами очільника міста, за двома адресами виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники.

Аналітики ASTRA зазначають, що на відео, які поширювалися в соцмережах, зафіксовано пожежу в районі нафтоналивного термінала Шесхарис.

За їхніми оцінками, зйомка велася з району Мисхакського шосе, приблизна відстань до місця займання становить 6,5–7 км.

У місцевих чатах жителі також писали, що заграву було видно саме в районі Шесхариса.

Що відомо про нафтоналивний термінал Шесхарис

Нафтоналивний термінал Шесхарис є одним із найбільших морських комплексів Росії для приймання, зберігання та відвантаження нафти й нафтопродуктів і відіграє ключову роль в експортній інфраструктурі Новоросійського порту.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що термінал Шесхарис задіяний у забезпеченні угруповань Збройних сил РФ, які ведуть бойові дії проти України.

У листопаді 2025 року цей об’єкт уже зазнавав пошкоджень унаслідок атаки, про що повідомляли OSINT-аналітики.

