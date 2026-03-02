Атака на Новоросійськ: під ударом міг опинитися стратегічний нафтотермінал Шесхарис
- Новоросійськ зазнав атаки в ніч на 2 березня.
- Мешканці повідомляли про численні вибухи.
- OSINT-аналіз вказує на пожежу в районі термінала Шесхарис.
У ніч на 2 березня Новоросійськ зазнав атаки, внаслідок якої, за даними OSINT-аналізу, могла виникнути пожежа на території стратегічного нафтоналивного термінала Шесхарис.
Про це повідомив OSINT-проєкт ASTRA, проаналізувавши відео очевидців та відкриті джерела.
Атака на Новоросійськ: що відомо
Жителі Новоросійська повідомляли про велику кількість вибухів у місті в ніч на 2 березня.
Місцева влада заявила про нібито пошкодження двох багатоквартирних і п’яти приватних будинків, а також про одного постраждалого.
За словами очільника міста, за двома адресами виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники.
Аналітики ASTRA зазначають, що на відео, які поширювалися в соцмережах, зафіксовано пожежу в районі нафтоналивного термінала Шесхарис.
За їхніми оцінками, зйомка велася з району Мисхакського шосе, приблизна відстань до місця займання становить 6,5–7 км.
У місцевих чатах жителі також писали, що заграву було видно саме в районі Шесхариса.
Що відомо про нафтоналивний термінал Шесхарис
Нафтоналивний термінал Шесхарис є одним із найбільших морських комплексів Росії для приймання, зберігання та відвантаження нафти й нафтопродуктів і відіграє ключову роль в експортній інфраструктурі Новоросійського порту.
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що термінал Шесхарис задіяний у забезпеченні угруповань Збройних сил РФ, які ведуть бойові дії проти України.
У листопаді 2025 року цей об’єкт уже зазнавав пошкоджень унаслідок атаки, про що повідомляли OSINT-аналітики.