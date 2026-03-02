В 2026 году война в Украине продолжается и остается одним из самых резонансных конфликтов в Европе. В то же время это далеко не единственный вооруженный конфликт в мире.

Какие страны воюют в 2026 году, читайте в нашем материале.

В каких странах сейчас идет война

По данным проекта шведского университета Uppsala Conflict Data Program (UCDP), который фиксирует количество вооруженных конфликтов в мире, в 2026 году насчитывается более 50 активных конфликтов различной интенсивности. К этим конфликтам причастны более 90 государств.

Российско-украинская война

Война между Россией и Украиной началась еще в 2014 году, но с 24 февраля 2022 года получила масштабное продолжение после полномасштабного вторжения России. Конфликт остается главным военным противостоянием в Европе.

В 2026 году боевые действия продолжаются, сопровождаясь масштабными разрушениями инфраструктуры, человеческими потерями и огромными потоками перемещенных лиц внутри страны и за рубежом.

Какие страны сейчас воюют на Востоке

Израиль и США против Ирана

В 2026 году конфликт на Ближнем Востоке обострился. 28 февраля 2026 года Израиль в координации с США нанес серию масштабных авиаударов по иранским военным и ядерным объектам. Эти действия стали продолжением напряженности, которая накапливалась после предыдущих кризисов в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что террористический режим в Иране не должен получить ядерное оружие, а президент США Дональд Трамп подчеркнул, что цель операции — уничтожение ракетной инфраструктуры Ирана.

В ответ Иран провел ракетные и беспилотные атаки по территории Израиля, а также по военным объектам США и их союзников в Персидском заливе.

К конфликту также была привлечена ливанская группировка Хезболла, которая обстреливала север Израиля, в то время как израильские войска наносили удары по их позициям.

Пакистан и Афганистан

Говоря о том, в каких странах идет война, нельзя обойти стороной Афганистан. В конце февраля 2026 года Пакистан официально объявил “открытую войну” против Афганистана после серии атак афганских талибов на пакистанские пограничные позиции.

Обе стороны привлекли авиацию и артиллерию, что привело к интенсивным боям вдоль границы. Конфликт стал одним из самых серьезных обострений в регионе за последние годы и повлиял на безопасность приграничных областей.

Гражданская война в Йемене

Война в Йемене продолжается с 2014 года, когда первые столкновения между правительственными силами и движением хуситов переросли в полномасштабный конфликт. В 2026 году боевые действия продолжаются, а силы Южного переходного совета активно наступают на правительственные позиции.

Конфликт сопровождается масштабным гуманитарным кризисом, нехваткой продовольствия и медицинской помощи, а территории страны остаются разделенными между различными группировками.

Эфиопия

Среди стран, где сейчас идет война, оказалась Эфиопия. Конфликт затрагивает стратегически важные районы, приводит к разрушению инфраструктуры, гуманитарным проблемам и увеличению количества внутренне перемещенных лиц. Несмотря на то, что стороны подписали мирное соглашение, периодически возникают новые столкновения.

Конфликты в Африке и Мали

Среди стран, где идет война в 2026 году — Мали, Буркина-Фасо, Нигер. В этих странах продолжаются активные боевые действия с участием исламистских группировок и местных повстанцев. Конфликты имеют низкую интенсивность, но приводят к значительным жертвам и дестабилизации региона.

В 2023 году была создана совместная военная сила стран Сахеля для борьбы с повстанцами. В декабре 2025 года на втором крупном саммите в столице Мали лидеры стран-участниц собрались, чтобы укрепить сотрудничество. Однако боевые действия не прекратились и в 2026 году.

