У 2026 році війна в Україні продовжується і залишається одним із найрезонансніших конфліктів у Європі. Водночас це далеко не єдиний збройний конфлікт у світі.

Які країни воюють у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

В яких країнах зараз йде війна

За даними проєкту шведського університету Uppsala Conflict Data Program (UCDP), який фіксує кількість збройних конфліктів у світі, у 2026 році налічується понад 50 активних конфліктів різної інтенсивності. До цих конфліктів причетні понад 90 держав.

Російсько‑українська війна

Війна між Росією та Україною почалася ще в 2014 році, але з 24 лютого 2022 року отримала масштабне продовження після повномасштабного вторгнення Росії. Конфлікт лишається головним військовим протистоянням у Європі.

У 2026 році бойові дії тривають, супроводжуючись масштабними руйнуваннями інфраструктури, людськими втратами та величезними потоками переміщених осіб всередині країни та за кордоном.

Які країни зараз воюють на Сході

Ізраїль та США проти Ірану

У 2026 році конфлікт на Близькому Сході загострився. 28 лютого 2026 року Ізраїль у координації зі США завдав серії масштабних авіаударів по іранських військових та ядерних об’єктах. Ці дії стали продовженням напруженості, що накопичувалася після попередніх криз у регіоні.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що терористичний режим в Ірані не повинен отримати ядерну зброю, а президент США Дональд Трамп підкреслив, що мета операції — знищення ракетної інфраструктури Ірану.

У відповідь Іран провів ракетні та безпілотні атаки по території Ізраїлю, а також по військових об’єктах США та їхніх союзників у Перській затоці.

До конфлікту також було залучене ліванське угруповання Хезболла, яке обстрілювало північ Ізраїлю, у той час як ізраїльські війська завдавали ударів по їхніх позиціях.

Пакистан і Афганістан

Говорячи про те, в яких країнах йде війна, не можна оминути Афганістан. Наприкінці лютого 2026 року Пакистан офіційно оголосив “відкриту війну” проти Афганістану після серії атак афганських талібів на пакистанські прикордонні позиції.

Обидві сторони залучили авіацію та артилерію, що призвело до інтенсивних боїв уздовж кордону. Конфлікт став одним із найбільш серйозних загострень у регіоні за останні роки і вплинув на безпеку прикордонних областей.

Громадянська війна в Ємені

Війна в Ємені триває з 2014 року, коли перші зіткнення між урядовими силами та рухом хуситів переросли у повномасштабний конфлікт. У 2026 році бойові дії тривають, а сили Південної перехідної ради активно наступають на урядові позиції.

Конфлікт супроводжується масштабною гуманітарною кризою, нестачею продовольства та медичної допомоги, а території країни залишаються поділеними між різними угрупованнями.

Ефіопія

Серед країн, де зараз йде війна, опинилася Ефіопія. Конфлікт зачіпає стратегічно важливі райони, спричиняє руйнування інфраструктури, гуманітарні проблеми та збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб. Попри те, що сторони підписали мирну угоду, періодично виникають нові сутички.

Конфлікти в Африці та Малі

Серед країн, де йде війна у 2026 році – Малі, Буркіна-Фасо, Нігер. У цих країнах тривають активні бойові дії з участю ісламістських угруповань та місцевих повстанців. Конфлікти мають низьку інтенсивність, але призводять до значних жертв і дестабілізації регіону.

У 2023 була створена спільна військова сила країн Сахелю для боротьби з повстанцями. У грудні 2025 року на другому великому саміті у столиці Малі лідери країн-учасниць зібралися, щоб укріпити співпрацю. Проте бойові дії не припинилися і в 2026 році.

