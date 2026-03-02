Шиїтське угруповання Хезболла здійснило ракетно-дронову атаку по території Ізраїлю, заявивши, що це “помста за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї”.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по цілях угруповання в Лівані.

Хезболла атакувала Ізраїль

У понеділок, 2 березня, ізраїльські військові атакували об’єкти Хезболли, зокрема в Бейруті, повідомляють AFP і dpa.

За даними видання The Times of Israel, під удари потрапили штаб-квартира та інфраструктура угруповання, а також транспортний засіб з оперативниками елітного підрозділу Радван.

У столиці Лівану ціллю стали двоє високопоставлених членів організації.

Ізраїльська армія також звернулася до мешканців сіл на півдні Лівану із закликом негайно евакуюватися. Ліванське Національне інформаційне агентство (NNA) підтвердило удари, зокрема по південних передмістях Бейрута.

У ніч на понеділок з ліванської території по Ізраїлю були випущені ракети та безпілотники.

Сирени повітряної тривоги пролунали, зокрема, у місті Хайфа та прилеглих районах. Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.

Хезболла взяла на себе відповідальність за атаку, назвавши її “помстою за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї”, який, за їхніми словами, загинув унаслідок ударів США та Ізраїлю по Тегерану в суботу.

Також угруповання заявило, що дії були здійснені “на захист Лівану та його народу й у відповідь на неодноразові ізраїльські атаки”.

AFP зазначає, що це перший випадок з листопада 2024 року, коли Хезболла офіційно взяла відповідальність за обстріл Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам назвав атаку “безвідповідальною”. За його словами, такі дії ставлять під загрозу безпеку країни та можуть дати Ізраїлю підстави для подальших ударів.

Ізраїль почав наступальну операцію

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еял Замір заявив, що військові розпочали наступальну кампанію проти Хезболли, яка, ймовірно, триватиме кілька днів.

– Ми розпочали наступальну кампанію проти Хезболли. Ми не просто обороняємося, тепер ми переходимо до наступу. Нам потрібно готуватися до кількох днів боїв, багатьох. Нам потрібна сильна оборонна готовність і постійна наступальна готовність, хвилями, – сказав він під час оцінки після нічних ракетних атак та атак безпілотників Хезболли на Ізраїль.

Зазначається, що Ізраїль вже здійснив кілька хвиль авіаударів по цілях Хезболли в Бейруті та південному Лівані після ракетних обстрілів.

Мухаммад Раад загинув внаслідок ізраїльських ударів

За даними арабських ЗМІ, вночі внаслідок ізраїльських ударів по території Лівану загинув глава парламентської фракції Хезболла Мухаммад Раад.

Нагадаємо, після загибелі аятоли Алі Хаменеї в Ірані сформували надзвичайну раду , яка тимчасово керуватиме державою.

