Утром 2 марта в порту Бахрейна танкер для перевозки нефтепродуктов под флагом США Stena Imperative был поражен двумя неизвестными снарядами. На борту вспыхнул пожар, который удалось потушить.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Атака на танкер под флагом США: что известно

Судно было поражено в понедельник в 02:57 по Гринвичу (UTC) и остается в порту, добавила британская компания по управлению морскими рисками Vanguard.

— Все члены экипажа находятся в безопасности и были эвакуированы с судна, — сообщили в компании.

Это первое судно под флагом США, которое было повреждено после того, как в субботу США и Израиль начали авиаудары по Ирану.

В ответ Тегеран осуществил мощные атаки на страны Персидского залива и Израиль.

Компания-владелец судна Stena Bulk не ответила на запрос о комментарии.

Согласно данным о судоходстве LSEG, судно Stena Imperative в последний раз сообщало о своем местонахождении 28 февраля, когда начались возглавляемые США атаки на Иран.

Напомним, Иран фактически блокировал Ормузский пролив 28 февраля. Суда, которые намеревались пройти через пролив, получали сообщения с запретом от Корпуса стражей исламской революции Ирана.

При этом Иран официально не подтверждал ни одного такого приказа.

Пролив является ключевым мировым маршрутом экспорта нефти. Он соединяет крупнейших производителей Персидского залива — Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты — с Оманским заливом и Аравийским морем и обеспечивает выход к открытым морским путям.

