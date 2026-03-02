Зранку 2 березня у порту Бахрейну танкер для перевезення нафтопродуктів під прапором США Stena Imperative був уражений двома невідомими снарядами. На борту спалахнула пожежа, яку вдалося загасити.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела.

Атака на танкер під прапором США: що відомо

Судно було вражене у понеділок о 02:57 за Гринвічем (UTC) і залишається в порту, додала британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard.

Зараз дивляться

– Усі члени екіпажу перебувають у безпеці та евакуювалися із судна, – повідомили в компанії.

Це перше судно під прапором США, яке було пошкоджене після того, як у суботу США та Ізраїль розпочали авіаудари по Ірану.

У відповідь Тегеран здійснив потужні атаки на країни Перської затоки та Ізраїль.

Компанія-власник судна Stena Bulk не надала відповідь на запит про коментар.

Згідно із даними про судноплавство LSEG, судно Stena Imperative востаннє повідомляло про своє місцезнаходження 28 лютого, коли розпочалися очолювані США атаки на Іран.

Нагадаємо, Іран фактично блокував Ормузьку протоку 28 лютого. Судна, які мали намір пройти протокою, отримували повідомлення із забороною від Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

При цьому Іран офіційно не підтверджував жодного такого наказу.

Протока є ключовим світовим маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників Перської затоки – Саудівську Аравію, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати – з Оманською затокою та Аравійським морем та забезпечує вихід до відкритих морських шляхів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.