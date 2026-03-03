Объединенные Арабские Эмираты и Катар ведут закулисные консультации с союзниками, пытаясь убедить президента США Дональда Трампа найти дипломатический выход из конфликта и сократить продолжительность военной операции против Ирана.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По информации агентства, ОАЭ и Катар стремятся сформировать широкую международную коалицию, которая способствовала бы быстрому политическому урегулированию и предотвратила дальнейшую эскалацию.

Катар в своих оценках предупреждает, что если судоходные маршруты в регионе будут оставаться под угрозой, рынок может отреагировать более резким ростом цен на природный газ, чем это произошло в начале недели.

Сообщается, что президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани провели телефонные переговоры с европейскими лидерами, в частности с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

После начала ударов США и Израиля по Ирану конфликт быстро расширился и затронул страны, которые формально не являются его участниками. В регионе фиксируются атаки на военные базы, инфраструктуру и объекты союзников.

Ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция США против Ирана может продлиться примерно четыре недели.

