Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно оценил атаки по военным объектам Ирана, однако переживает из-за возможных трудностей с получением ракет и вооружения для украинской противовоздушной обороны на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Зеленский об ударах по Ирану

Президент подчеркнул, что Иран оказывал России значительную военную поддержку, в частности поставлял дроны и ракеты.

— Я считаю, что атака на иранские военные объекты была правильным решением. Иранцы производят для России большое количество оружия, особенно дроны и ракеты, — сказал он.

Зеленский предположил, что после ударов Тегеран может потерять возможность активно поставлять вооружение РФ.

Президент также отметил, что российский лидер остается слабым союзником Ирана, поскольку “говорит, но не действует”.

На вопрос о последствиях операции в Иране для Украины Зеленский ответил, что могут возникнуть трудности с поиском ракет и систем для защиты воздушного пространства.

По его словам, США и их союзники на Ближнем Востоке могут нуждаться в дополнительных ракетах, в частности Patriot, для собственной обороны.

Он напомнил, что в 2025 году во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном программы поставки ракет в Украину были замедлены.

— Сегодня этого еще не произошло, но я опасаюсь, что это может повториться, — отметил глава государства.

Также Зеленский признал риск того, что ЕС и США, сосредоточившись на Ближнем Востоке, могут уменьшить внимание к обороне Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова поделиться уникальным опытом перехвата иранских дронов, если страны региона помогут достичь временного перемирия в войне России против Украины.

— Лидеры Ближнего Востока имеют хорошие отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня, — сказал он в беседе с Bloomberg.

По его словам, после установления перемирия Украина может направить лучших операторов по перехвату дронов в страны региона для защиты гражданского населения.

Эскалация между США, Израилем и Ираном привела к ударам по военным объектам Тегерана. Иран ранее поставлял России ударные беспилотники Shahed, которые активно используются против украинских городов.

Зеленский подчеркнул, что надеется на ограниченный характер иранского кризиса, чтобы он не перерос в затяжную войну.

