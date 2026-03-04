Блэкаут в Иране возник на пятые сутки военной операции США и Израиля
- В Иране произошел общенациональный блэкаут на фоне пятого суток совместной военной операции США и Израиля против иранского режима.
- Пока Министерство энергетики Ирана пытается восстановить питание и установить причины коллапса, власти Тегерана призывают граждан избегать паники.
В результате системной аварии в Иране произошло полное отключение электроэнергии. В настоящее время Министерство энергетики проводит восстановительные работы и устанавливает обстоятельства, приведшие к коллапсу энергосистемы.
Об этом сообщают Dijlah TV и Al Arabiya.
Отключение света в Иране
В среду, 4 марта, Иран погрузился в полный блэкаут: электроэнергия исчезла во всех без исключения регионах страны.
Министерство энергетики Ирана официально подтвердило остановку системы и сообщило, что специалисты уже занимаются восстановлением работы станций и выясняют обстоятельства масштабной аварии.
Масштабное отключение электроэнергии зафиксировано на пятый день совместной операции Израиля и США против Ирана.
На фоне обострения ситуации в регионе официальный Тегеран призывает население к спокойствию, уверяя в скором возвращении света в дома.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана атакой по Тегерану.
Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции, объяснив вмешательство американских сил необходимостью ликвидировать прямые угрозы, исходящие от иранского руководства.