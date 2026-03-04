Внаслідок системної аварії відбулося повне знеструмлення в Ірані. Наразі Міністерство енергетики проводить відновлювальні роботи та встановлює обставини, що призвели до колапсу енергосистеми.

Про це повідомляють Dijlah TV та Al Arabiya.

Відключення світла в Ірані

У середу, 4 березня, Іран занурився у повний блекаут: електроенергія зникла в усіх без винятку регіонах країни.

Міністерство енергетики Ірану офіційно підтвердило зупинку системи та повідомило, що фахівці вже займаються відновленням роботи станцій і з’ясовують обставини масштабної аварії.

Масштабне знеструмлення зафіксоване на п’яту добу спільної операції Ізраїлю та США проти Ірану.

На тлі загострення ситуації в регіоні офіційний Тегеран закликає населення до спокою, запевняючи у швидкому поверненні світла в оселі.

28 лютого США та Ізраїль почали військову операцію проти Ірану атакою по Тегерану.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної операції, пояснивши втручання американських сил необхідністю ліквідувати прямі загрози, що походять від іранського керівництва.

