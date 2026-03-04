Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, вероятно, пережил покушение во время израильских и американских ударов по территории страны.

Об этом сообщает телеканал Iran International со ссылкой на собственные источники.

Экс-президент Ирана выжил после ударов Израиля: что известно

По данным источников издания, Ахмадинежад не пострадал во время атаки. После инцидента его перевезли в безопасное место.

Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший президент Ирана якобы погиб после удара по его дому. Однако эти сообщения не подтвердились.

По данным СМИ, Махмуд Ахмадинежад возглавлял Иран в 2005–2013 годах.

Его президентство запомнилось жесткой риторикой в отношении Запада и активным продвижением ядерной программы страны.

Также его пребывание у власти сопровождалось масштабными протестами после президентских выборов 2009 года, результаты которых вызвали значительные споры.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации ряда высокопоставленных представителей иранского руководства во время авиаударов по Тегерану.

По данным израильских военных, в результате точечных ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд командиров иранских силовых структур и союзных группировок.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что эти удары были направлены против руководства, которое на протяжении десятилетий поддерживало политику конфронтации с Израилем.

Сейчас страной руководит сын убитого аятоллы Али Хаменеи – Моджтабу Хаменеи.

