Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад ймовірно пережив спробу замаху під час ізраїльських та американських ударів по території країни.

Про це повідомляє телеканал Iran International із посиланням на власні джерела.

Експрезидент Ірану вижив після ударів Ізраїлю: що відомо

За даними джерел видання, Ахмадінежад не постраждав під час атаки. Після інциденту його перевезли до безпечного місця.

Зараз дивляться

Раніше в медіа з’являлася інформація, що колишній президент Ірану нібито загинув після удару по його будинку. Однак ці повідомлення не підтвердилися.

За даними ЗМІ, Махмуд Ахмадінежад очолював Іран у 2005–2013 роках.

Його президентство запам’яталося жорсткою риторикою щодо Заходу та активним просуванням ядерної програми країни.

Також його перебування при владі супроводжувалося масштабними протестами після президентських виборів 2009 року, результати яких викликали значні суперечки.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію низки високопоставлених представників іранського керівництва під час авіаударів по Тегерану.

За даними ізраїльських військових, унаслідок точкових ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, а також низку командирів іранських силових структур і союзних угруповань.

У ЦАХАЛ наголосили, що ці удари були спрямовані проти керівництва, яке протягом десятиліть підтримувало політику конфронтації з Ізраїлем.

Наразі країною керує син вбитого аятоли Алі Хаменеї – Моджтабу Хаменеї.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.