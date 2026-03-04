Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о серьезной обеспокоенности из-за значительных запасов обогащенного урана в Иране и ограничения доступа инспекторов.

Запасы обогащенного урана в Иране

По его словам, в данный момент агентство не имеет доказательств создания ядерной бомбы, однако и не может подтвердить, что иранская программа носит исключительно мирный характер.

Об этом он сообщил 3 марта в соцсети X.

Гросси подчеркнул, что в своих отчетах по иранской ядерной программе был “последовательным и четким”.

Он подчеркнул: доказательств разработки ядерного оружия нет.

В то же время глава агентства обратил внимание на наличие у Ирана больших объемов урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, а также отказ предоставить полный доступ инспекторам.

По его словам, именно это вызывает серьезные опасения.

Гросси отметил, что пока Тегеран не будет сотрудничать с агентством по решению неурегулированных вопросов гарантий, Международное агентство по атомной энергии не сможет подтвердить мирный характер программы.

Военная операция США и Израиля против Ирана

28 февраля Израиль нанес удар по Тегерану. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале “большой боевой операции” против Ирана с целью “устранения неизбежных угроз со стороны иранского режима”.

Он обвинил Тегеран в поддержке боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАСе, а также заявил, что целью операции является “разрушение иранской ракетной промышленности и флота” и “обеспечение невозможности дестабилизации мира”.

Корпус стражей Исламской революции сообщил о запуске ракет и беспилотников в направлении Израиля и атаках на американские базы в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал срочно созвать заседание Совбеза ООН. В Евросоюзе подтвердили приверженность обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что справедливо предоставить иранцам шанс избавиться от “террористического режима и обеспечить безопасность всем народам, пострадавшим от атак из Ирана”.

28 февраля Трамп сообщил о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Впоследствии эту информацию подтвердило Информационное агентство Исламской республики (IRNA).

1 марта Корпус стражей Исламской революции объявил о начале “самой разрушительной наступательной операции в истории Исламской Республики” против Израиля и “американских террористических баз”. В ответ Трамп призвал иранское руководство отказаться от этих планов и пригрозил нанести “очень сильный удар”.

2 марта госсекретарь США Марк Рубио заявил, что следующий этап американской военной операции против Ирана будет еще более разрушительным.

