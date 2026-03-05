США та Канада піднімали винищувачі через російські Ту-142 біля Аляски
- NORAD виявило і відстежило два російські літаки Ту-142 у зонах ідентифікації ППО Аляски та Канади.
- США та Канада підняли винищувачі F-35, F-22 і CF-18 разом із літаками підтримки для ідентифікації та супроводу російських літаків.
- Російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі й не входили в суверенний простір США чи Канади.
Два російські військові літаки ТУ-142 помітили в зонах ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ) Аляски та Канади.
Про це повідомляє Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD).
Літаки РФ ТУ-142 біля Аляски та Канади: що відомо
У NORAD зауважили, що у зв’язку з цим задіяли в регіоні свою авіацію:
- два винищувачі F-35 ВПС США;
- два винищувачі F-22;
- чотири літаки-заправники KC-135;
- один літак AWACS E-3;
- два канадські винищувачі CF-18;
- один літак-заправник CC-150.
Літаки США та Канади провели ідентифікацію та перехоплення російських ТУ-142, а також підтвердили, що російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі, не входячи в повітряний простір США чи Канади.
– Така діяльність Росії в зоні ПВО Аляски та Канади відбувається регулярно і не розглядається як загроза, – наголосили в повідомленні.
Там зазначили, що зона ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і являє собою визначену ділянку міжнародного простору, що вимагає ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки.
Для відслідковування щодо того, що відбувається в цій зоні, військові використовують багаторівневу оборонну мережу із супутників, наземних та повітряних радарів, а також винищувачів. Там також попередили, що командування готове відреагувати належним чином для захисту Північної Америки.
Нагадаємо, в грудні Польща перехопила літак РФ і тимчасово закривала небо через об’єкти з Білорусі.
Раніше НАТО піднімало винищувачі через проліт російських Ту-95МС над Норвезьким морем.