Два російські військові літаки ТУ-142 помітили в зонах ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ) Аляски та Канади.

Про це повідомляє Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD).

Літаки РФ ТУ-142 біля Аляски та Канади: що відомо

У NORAD зауважили, що у зв’язку з цим задіяли в регіоні свою авіацію:

два винищувачі F-35 ВПС США;

два винищувачі F-22;

чотири літаки-заправники KC-135;

один літак AWACS E-3;

два канадські винищувачі CF-18;

один літак-заправник CC-150.

Літаки США та Канади провели ідентифікацію та перехоплення російських ТУ-142, а також підтвердили, що російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі, не входячи в повітряний простір США чи Канади.

– Така діяльність Росії в зоні ПВО Аляски та Канади відбувається регулярно і не розглядається як загроза, – наголосили в повідомленні.

Там зазначили, що зона ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і являє собою визначену ділянку міжнародного простору, що вимагає ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки.

Для відслідковування щодо того, що відбувається в цій зоні, військові використовують багаторівневу оборонну мережу із супутників, наземних та повітряних радарів, а також винищувачів. Там також попередили, що командування готове відреагувати належним чином для захисту Північної Америки.

Нагадаємо, в грудні Польща перехопила літак РФ і тимчасово закривала небо через об’єкти з Білорусі.

Раніше НАТО піднімало винищувачі через проліт російських Ту-95МС над Норвезьким морем.

